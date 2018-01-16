مكتوم بن محمد يزور مقر انعقاد منتدى دبي الصحي

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مقر انعقاد منتدى دبي الصحي في دورته الثانية الذي أختتم أعماله اليوم في مدينة جميرا في دبي.



وقد تفقد سموه، يرافقه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي "منصة الابتكار" المقامة على هامش المنتدى، حيث أستمع سموه من معالي حميد القطامي ومساعديه إلى إيجاز حول المشاريع والمبادرات التي تطلقها هيئة الصحة في دبي والتي تعكس توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتمثلة في تحقيق وتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين واستكمال المشاريع الصحية التي تجعل من دبي الوجهة العائلية المفضلة للسياحة العلاجية.



ومن بين المبادرات التي اطلع عليها سمو نائب حاكم دبي مبادرة "الذكاء الصناعي" التي ترتكز على استخدام "الروبوتات" وتوظيفها في أعمال التشخيص والعلاج لدى أطباء الهيئة في مختلف مشافيها ومراكزها الصحية والعلاجية.



كما تعرف سموه، إلى مبادرة "إنترنيت الأشياء" التي تعتمد على التقنيات الحديثة ومزودة بأجهزة فائقة الحساسية للتواصل بين الطبيب في المستشفى ومريضه في المنزل وهي وسيلة حديثة لتخفيف المعاناة ومشقة وصول المريض إلى المستشفى أو المركز الطبي بشكل دوري.