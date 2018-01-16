"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار

الشارقة 24 – وام:



دعا المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي المركبات، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة المثيرة للغبار والأتربة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.



وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار أحياناً خاصة على المناطق المكشوفة تقل سرعتها خلال الليل.



وقال إن الرطوبة النسبية ستزداد خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - غربية 15 - 30 / 40 كم/ ساعة على اليابس تصل 30 - 40 / 45 كم/ساعة على البحر، فيما سيكون البحر مضطرباً، مع ارتفاع الموج من 2 - 4 /5 أقدام قرب الساحل ومن 5-7 أقدام في العمق يصل 9 أقدام في البداية، فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 12:50 وأدنى جزر عند الساعة 20:09.