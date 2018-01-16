"الفرق الطبية العسكرية" تقدم خدمات علاجية لأهالي الساحل الغربي في اليمن

الشارقة 24 – وام:



تقوم الفرق الطبية الميدانية العسكرية، التابعة للقوات المسلحة الإماراتية التي تعمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بدور إنساني في الساحل الغربي بجمهورية اليمن يتمثل في تقديم العلاج الميداني للفئات المعوزة من المرضى والوصول لهم في منازلهم.



وتقدم الفرق الطبية الميدانية الخدمات العلاجية للأهالي بالمناطق المحررة بالساحل الغربي اليمني دون تمييز ولا تدخر جهداً للاستجابة لكافة الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية صحية عاجلة حيث يبادر بالتوجه لها في أماكن تواجدها في أسرع وقت ممكن.



وتجسد الفرق الطبية بالقوات المسلحة الإماراتية مدى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم للتخفيف من معاناتهم حيث يقدم خدماته لمساعدة أهالي وسكان الساحل الغربي.



ويؤمن الفريق الطبي خدمات طبية وعلاجية للنساء وللأطفال والمسنين الذين يعانون الأمراض المزمنة المختلفة في جميع المناطق النائية التي يتواجد فيها السكان والأهالي.



ورافقت وكالة أنباء الإمارات "وام" ميدانياً فريق طبي للقوات المسلحة الإماراتية خلال قيامه بتقديم الخدمات العلاجية للأسر في مناطق الساحل الغربي اليمني، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي وفرت خدمات علاجية متكاملة للأسر المحتاجة في الساحل الغربي.



وأكد الطبيب قائد الفريق الطبي، الحرص على تقديم خدمات علاجية ميدانية ومتكاملة لكافة أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي اليمني دون تمييز، وقال إن الفريق الطبي يعمل على التوجه للمرضى جميعاً في منازلهم وتقديم الرعاية الطبية المجانية اللازمة لهم.



وأضاف، أن جهود الفريق الطبي للقوات المسلحة الإماراتي تأتي تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني وحرص على توفير الإغاثة للأشقاء في المناطق اليمنية المحررة في اليمن.



من جانبهم، أكد عدد من الأهالي الذين استفادوا من الخدمات العلاجية التي يوفرها الفريق الطبي للقوات المسلحة الإماراتية أن هذه المبادرة الرائدة أسهمت في تقديم خدمات علاجية لأهالي اليمن دون تمييز وتجسد نهج الإمارات الرائد في مد يد العون للمحتاجين والمعوزين من شتى أنحاء العالم.



وأشاروا إلى أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنقذ أهالي مناطق الساحل الغربي المحررة من ميلشيات الحوثية الإيرانية، معربين عن الشكر إلى دولة الإمارات على دورها الرائد في اليمن الذي لم يتوقف على الجانب العسكري وحسب وإنما شمل أيضاً الجانب الإنساني الإغاثي.