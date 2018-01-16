النائب العام للدولة يبحث تعزيز التعاون القضائي مع موزمبيق

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة اليوم الثلاثاء، في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، بياتريس بوتشيلى النائب العام لجمهورية موزمبيق والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء، استعراض أعمال النيابة العامة في النظام القضائي لدولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، وسبل التعاون بين الدولتين في المجال القضائي.

وعبر الجانبان، في ختام اللقاء عن سعادتهما بما دار خلاله من نقاشات مثمرة.

وأعربت النائب العام لجمهورية موزمبيق عن تطلع بلادها إلى التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في المجال القضائي والقانوني ووجهت دعوة رسمية إلى سعادة النائب العام للدولة لزيارة موزمبيق.