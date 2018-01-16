تمنى له التوفيق والنجاح في عمله

وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لبنان لدى الدولة

  • الثلاثاء 16, يناير 2018 في 6:16 م
  • سعادة أحمد ساري المزروعي خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير جمهورية لبنان لدى الدولة
    سعادة أحمد ساري المزروعي خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير جمهورية لبنان لدى الدولة
تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سعادة فؤاد دندن سفير جمهورية لبنان لدى الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
قام سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة فؤاد دندن سفير جمهورية لبنان المعين لدى الدولة، في ديوان عام الوزارة. 
 
وتمنى سعادة وكيل الوزارة لسعادة السفير اللبناني، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.
 
من جانبه، أعرب سفير لبنان عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".