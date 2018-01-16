حمد الشرقي يستقبل الطفلة الفائزة بالمسابقة العالمية للحساب الذهني الياباني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح الثلاثاء، في قصر سموه بالرميلة الطفلة المواطنة ميرة برفقة والدها إبراهيم الخزيمي، بمناسبة فوزها بالمسابقة العالمية لمنظمة "PAMA" العالمية للحساب الذهني الياباني والتي أقيمت في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة الطفلة ميرة على هذا الإنجاز العالمي، معرباً عن سعادته بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه أبناء الإمارات، والذي يجسد نجاح السياسة الإماراتية بالاستثمار في الإنسان بوصفه أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إنه من دواعي سروره أن يكون أطفال الإمارات بوصفهم مستقبل الدولة، في المراكز الأولى عالمياً، وهو الأمر الذي يضفي المزيد من الثقة بقادم الأيام وبقدرة أجيالنا الصاعدة على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة الريادة والتميز التي أرسى ركائزها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ودعا سموه والد الطفلة ميرة إلى المزيد من العمل والارتقاء بمستوى العلمي لطفلته ميرة لتحافظ على تميزها، مؤكداً دعمه الكامل لها ولكل أبناء الإمارات في مشوار تميزهم وتفوقهم في شتى المجالات .

من جانبها أعربت الطفلة ميرة ووالدها إبراهيم الخزيمي عن عميق شكرهما لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على دعمه وتشجيعه الدائم وتحفيزه المستمر على العطاء والتميز.