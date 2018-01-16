وفد من "الداخلية" يطلع على "نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري" في تونس

الشارقة 24 – وام:

اطلع وفد من وزارة الداخلية برئاسة المقدم الدكتور إبراهيم حميد المياحي نائب مدير إدارة التدقيق وأمن المعلومات بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة وعضوية النقيب أنس مال الله الحوسني، على "نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري" وما يوفره من خدمات بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس مؤخراً والتي تتزامن مع "عام زايد"، حيث التقى خلالها اللواء أحمد جواد ربعي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وتهدف الزيارة إلى تطوير "نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري" لمواكبه التطورات التكنولوجية والتقنية في مجال أنظمة التأمين واستمرارية عمل المنظومة.

يشار إلى أن اقتران اسم نظام الاتصالات العصري بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يأتي تقديراً واعتزازاً بالدور البناء الذي قام به خلال فتره حياته العطرة في دعم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.