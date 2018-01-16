ولي عهد الأردن يزور جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتعرف الضيف والوفد المرافق له يرافقه سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير - من أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على تاريخ تأسيس الصرح الكبير ورسالته الحضارية الداعية إلى التسامح والتعايش وأبرز ملامح العمارة الإسلامية التي تتجلى جمالياتها بوضوح في أرجاء الجامع إضافة إلى ما يضمه الصرح من محتويات فريدة.

وأهدى سعادة العبيدلي - في ختام الزيارة - ولي عهد الأردن نسخة من كتاب " فضاءات من نور" الذي يضم العديد من الصور الفائزة في جائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي.