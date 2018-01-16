نهيان بن مبارك يستقبل وفد رابطة كنائس الخليج

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في قصره في البطين، الثلاثاء، وفد رابطة كنائس الخليج، بحضور واولافور راغنار غريمسون رئيس جمهورية آيسلندا السابق الذي يزور البلاد.

وأعرب معاليه عن سعادته الغامرة بزيارة الرئيس الآيسلاندي السابق وحرمه لدولة الإمارات، متمنياً أن توطد هذه الزيارة وتوثق عرى الصداقة بين الدولتين في مختلف المجالات وللشعب الايسلاندي الصديق مزيداً التقدم والازدهار وتحقيق الطموحات والآمال.

وتوجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بكلمة لوفد رابطة كنائس الخليج حيث رحب معاليه بأعضاء الوفد، مشيراً إلى أن وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، يؤكد واحداً من أهم مبادئ الدولة القائمة على التسامح، ضمن منظومة القيم السامية التي تؤمن بها الدولة، ونستذكرها في هذا العام الذي يتزين باسم الشيخ زايد رحمه الله.

وأضاف معاليه: "إن هذا التعايش والتعدد المبني على التسامح إنما هو ثمرة لما غرسه المؤسس المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة الله ورضوانه، الذي رحب بضيوف الدولة من كل حدب وصوب، واحترم لغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم، وفتح لهم الأبواب لإطلاق قدراتهم وتحقيق أحلامهم وآمالهم فأسهموا في نهضتنا، حتى أصبحت الدولة رائدة على مستوى العالم، ومنه رحمه الله، تعلمنا أن التعدد القائم على احترام الآخر، وتفهمه، وتقدير قيمة العمل المشترك معه، إنما هو قوة تضاف إلى مقدرات المجتمع، بحيث يسعى الجميع نحو تحقيق أسمى الغايات وينعمون بالخير والأمن والسلام".