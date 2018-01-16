وصول سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من التمور الفاخرة إلى ميناء المكلا

الشارقة 24 – وام:

وصلت إلى ميناء المكلا، الثلاثاء، سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من التمور مكرمة مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يتم توزيعها على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة دعماً للمحافظات المحررة.

وسيقوم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع هذه المكرمة على المحافظات المحررة امتداداً لحملة المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئة لمساعدة الشعب اليمني.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح صحافي له عقب رسو السفينة في الميناء حرص دولة الإمارات على استمرار تقديم الدعم الاغاثي والإنساني للشعب اليمني في الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وقال إن هذه المكرمة من التمور الفاخرة المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستوزع في أرجاء المحافظات الأربعة عبر فرق الهلال الأحمر الإماراتي بحيث تصل إلى كافة المستحقين لها، مؤكداً استعداد الهيئة وفرقها بالمحافظات اليمنية لتوزيع أية مساعدات إنسانية وإغاثية تصل وحرصها على وصولها للأسر الفقيرة والمحتاجة بشكل مستعجل.