اللواء الزفين يناقش مؤشر الوفيات المستهدف تحقيقه في 2018 على مستوى الدولة

الشارقة 24:

أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني (تقليل الوفيات لكل 100 ألف من السكان)، أهمية دور التوعية المرورية في توفير السلامة المرورية والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني (عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان)، بحضور أعضاء الفريق مديري إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال المرور والطرق.



وتم خلال الاجتماع مناقشة مؤشر الوفيات المستهدف خلال العام الجاري، والمؤشر المحقق في العام الماضي، بهدف دراسة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض مؤشر الوفيات بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، والسير على نفس النهج وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خلال العام الجاري.



وقال اللواء الزفين: "إن الجانب المروري التوعوي المتمثل في تنظيم الحملات المرورية وإلقاء المحاضرات التوعوية وتقديم النصائح لمستخدمي الطريق يترك أثر بالغ في نفوس الشباب ويشجعهم على الالتزام بالقانون واحترام مبادئ السير والمرور"، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق هذا العام بالتواصل مع الاتحادات الرياضية بالدولة بأنواعها كرياضة السيارات وكرة القدم والتايكواندو والجوجيتسو وغيرها من الاتحادات، للتركيز على فئة الشباب وتوعيتهم مرورياً.



وأكد الزفين أهمية دور إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في نشر إنجازات مجلس المرور الاتحادي وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس لإبراز دور مجلس المرور الاتحادي وأهدافه.