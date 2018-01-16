"جنيف لحقوق الإنسان": الإمارات تدعم الشرعية وآمال الشعب اليمني

الشارقة 24 – وام:

أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن الدور الإماراتي في "عاصفة الحزم وإعادة الامل" في اليمن يشكل موقفاً تاريخياً يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي في دعم الشرعية وتحقيق إرادة وآمال الشعب اليمني وطموحاته.

وثمن المركز قيام القوات المسلحة الإماراتية بتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان في المناطق المحررة بالساحل الغربي اليمني، مما يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه ومساعدته لتأمين الحياة الكريمة.

وأشار المركز إلى قيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخراً بتوزيع آلاف السلال الغذائية على مناطق الساحل الغربي اليمني.

وقال معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي إن المجتمع الإماراتي يشهد وقفة قوية وتلاحماً مع قيادته وعزيمة على استكمال الدفاع عن الامن القومي العربي مهما كانت التضحيات.