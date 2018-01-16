حاكم عجمان يستقبل السفير العماني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، الثلاثاء، سعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير العماني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.