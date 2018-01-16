رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، الإثنين، في مكتبه، سعادة عبد الرضا عبد الله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وأكد الشيخ سلمان بن عبد الله عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الإمارات، والتي تستند على أسس متينة وروابط وثيقة وصلات راسخة في تاريخ البلدين، مشيراً إلى ما يشهده التعاون المثمر بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأكد الشيخ سلمان بن عبد الله على ما تتمتع به هذه العلاقات من رعاية مباشرة من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.