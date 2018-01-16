"خليفة الإنسانية" تقدم أجهزة حاسب لـ 500 طالب في جامعة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أجهزة حاسب آلي محمولة لـ 500 طالب وطالبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، تزامناً مع عام 2018 "عام زايد".

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية التعليمية بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي ومؤسسته الإنسانية، وذلك من خلال دعم برنامج مؤسسة خليفة الإنسانية التعليمي بتبرع قيمته 4 ملايين درهم، تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في أبريل الماضي حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية تقديم أجهزة كمبيوتر لـ 1375 طالباً وطالبة في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا في الدولة.

وأعرب سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن شكره لمؤسسة "دبي الإسلامي الإنسانية" على هذا التبرع السخي الذي يساهم في نجاح البرنامج التعليمي الذي تنفذه المؤسسة سنويا واستفاد منه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات الحكومية منذ انطلاقه في عام 2009.

وقال إن مؤسسة "دبي الإسلامي الإنسانية" أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة مؤسسة خليفة الإنسانية في كافة برامجها الإنسانية داخل الدولة وبالأخص البرنامج التعليمي.

وأضاف أن هذه المبادرة بين مؤسسة خليفة الإنسانية وبنك دبي الإسلامي والجامعات الوطنية جاءت منسجمة مع "عام الخير" ولتضع التعليم في أولوية البرامج الوطنية لأن النجاح لا يتحقق ولا يكتمل إلا بإضافة المزيد من الاستثمار في التعليم وتنمية العنصر البشري.