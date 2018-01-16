"زايد العطاء" تعالج 10 ملايين طفل ومسن في مختلف دول العالم

الشارقة 24 – وام:

عالجت عيادات زايد العطاء المتنقلة ومستشفياتها الميدانية ما يزيد عن 10 ملايين طفل ومسن في الـ 17 سنة الماضية محلياً وعالمياً، في إطار تطوعي ومظلة إنسانية، وانسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات إنسانية تساهم في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.

جاء ذلك بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، ومركز الإمارات للتطوع في نموذج مميز ومبتكر للعمل التطوعي والعطاء الإنساني يحتذى به محلياً وعالمياً.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد، وترجمه لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وتفعيل الشراكة الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات انسانية مبتكرة ومستدامة.