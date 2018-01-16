"الهلال" يعيد تأهيل كلية النفط والمعادن في شبوة

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، اتفاقية لتشييد وتأثيث قاعات محاضرات جامعية في كلية النفط والمعادن بعتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية.

وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة، خلال توقيع الاتفاقية، أن مشروع تشييد القاعات الجامعية وتجهيزها بالأثاث المكتبي والدراسي، يأتي في إطار حرص الهلال الأحمر الإماراتي على دعم قطاع التعليم في محافظة شبوة، ضمن خطة المشاريع التي تعتزم تنفيذها في المحافظة وفقاً لأولوية الأهمية والاحتياج.

وقال المهيري إن الهيئة بحثت في وقت سابق مع جهات الاختصاص عدداً من الدراسات الخاصة بمشاريع بالبنية التحتية في مختلف القطاعات الخدمية، أهمها قطاعا التعليم والصحة اللذان يحظيان بأولوية الاستفادة من المشاريع التنموية، وفق خطة الهيئة الداعمة لتغذية المسارين الإنساني والتنموي، وحرصها على مواصلة الدعم الإغاثي لأهالي وسكان المحافظة.

وثمن مسؤولون بالكلية الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، في المحافظات اليمنية المحررة وفي مقدمتها شبوة.