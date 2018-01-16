البحرين تعتزم اتخاذ إجراءات دولية ضد قطر لقطعها مسار طائرة إماراتية

الشارقة 24 – بنا:



قالت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين: قامت صباح الإثنين، مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777، القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي، وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريباً من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرّض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، ما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.



وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".