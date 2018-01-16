أبوظبي تكشف عن أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة في العالم

الشارقة 24 – وام:



كشفت أبوظبي الإثنين، عن أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة ذات الجودة العالية في العالم بتكلفة 1.61 مليار درهم.



ويضم المشروع شبكة من 315 بئراً تمتد تحت رمال صحراء ليوا مزودة بمضخات لاسترجاع المياه.. ويغذيه أحد أطول خطوط الأنابيب في الدولة من محطة الشويهات لتحلية المياه بمعدل 7 ملايين جالون، نحو 32 ألف متر مكعب - يومياً لأكثر من 27 شهراً.



ويقوم هذا المشروع الضخم - الذي تم الإعلان عنه الإثنين في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 وبدأت فكرته في العام 2002 مع دراسات مكثفة نفذتها هيئة البيئة أبوظبي - على مبدأ حقن مياه عذبة في أحواض شحن فوق الخزانات الجوفية الطبيعية.