المنصوري: قوة الاقتصاد تأتي من إفساح المجال لشراكة قوية مع القطاع الخاص

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن نجاح الحكومة يعتمد على نجاح استراتيجيها والذي يقوم على مستوى رضا وسعادة أفراد المجتمع وما يرتبط به من تأسيس مشاريع بنية تحتية وتقديم خدمات والتي تتم في أفضل صورها من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.



جاء ذلك خلال جلسة "تحديات الشراكة مع القطاع الخاص" التي نظمت ضمن فعاليات منتدى الإمارات للسياسات العامة في دورته الثانية وأدارها سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.



وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ركزت على كيفية الاستفادة من القطاع الخاص في هذه القطاعات، وأوجدت نوعاً من التنافسية والحث على الابتكار في تقديم الخدمات والارتقاء بعمل القطاعات، وبما يسهم في تحقيق التطور والارتقاء للمجتمع منوها بأن دولة الإمارات اعتمدت منهجاً رائداً في هذا المجال حيث إنها استفادت من القدرات الكبيرة للقطاع الخاص مع إيجاد نوع من الرقابة التي تتعزز من خلالها قيم الشراكة والتعاون لتحقيق التميز في الأداء الحكومي.



وأوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن دور الاقتصاد لا يتوقف على العمل الحكومي، وإنما يعتمد على قوة القطاع الخاص، وقوة الاقتصاد تأتي من إفساح المجال لشراكة قوية مع القطاع الخاص مبيناً معاليه أن من ضمن التحديات الرئيسية التي تواجه الشراكة طبيعة العلاقة بين القطاعين ومن هنا فإن هناك أهمية لوجود قانون اتحادي على مستوى دولة الإمارات لتنظيم العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص.