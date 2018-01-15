"الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب

الشارقة 24 – وام:



دعا المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات لأخذ الحيطة والحذر، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء الإثنين وحتى التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء.



وأضاف المركز - في بيان له - أن تشكل الضباب من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية .



كما حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب الرياح النشطة، حيث يصل إرتفاع الموج من 6 - 8 وقد يصل إلى 12 قدماً وذلك من الساعة 3:00 صباح الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.