الصين تعفي مواطني الدولة من تأشيرات الدخول المسبقة

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه واعتباراً من 16 يناير 2018، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية بدون تأشيرات مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة زمنية أقصاها 30 يوماً في كل زيارة.



وقد صدر قرار الاعفاء بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث وقّع المذكرة بالإعفاء السفير أحمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية.. فيما وقّعها عن الجانب الصيني "ني جيان" السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.



وفي تعليقه على قرار الحكومة الصينية بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرات السفر المسبقة، قال سعادة السفير أحمد الهام الظاهري أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين، وهي تفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.