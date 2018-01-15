القبيسي:الإمارات رسخت مكانتها الدولية في التنمية المستدامة

الشارقة 24 – وام:



قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح على هامش حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن اجتماع قادة العالم وصناع القرار ورواد الاقتصاد والطاقة في أبو ظبي للمشاركة في "أسبوع أبو ظبي للاستدامة" هو دليل على أن دولة الإمارات ومن خلال الجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها في مجال تطوير قطاع الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً باتت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي.



وأعربت معاليها عن اعتزازها بالدور الذي يلعبه "أسبوع أبوظبي للاستدامة" كمنصة عالمية لتسخير المعارف والخبرات ومساعدة الدول والمجتمعات على تبني مفاهيم الاستدامة ومناقشة قضاياها في إطار دولي.