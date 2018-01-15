سفير الدولة لدى وارسو يشارك في حفل استقبال للسلك الدبلوماسي

الشارقة 24 – وام:



شارك سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى بولندا، في حفل الاستقبال السنوي التقليدي الذي أقامه فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا في القصر الرئاسي، مع أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى بولندا بمناسبة حلول العام الجديد.



وقد التقى سفير الدولة على هامش الاحتفال بفخامة الرئيس البولندي ونقل لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.