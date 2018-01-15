شرطة دبي تنظم مزاداً للمعثورات والمصادرات

الشارقة 24 – وام:



نظمت لجنة المزادات والتصرف بالمركبات المحجوزة في إمارة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مزاداً لمجموعة المعثورات والمصادرات من قبل أمن المطارات إلى جانب بعض المقتنيات العائدة لمكافحة المخدرات.



حضر المزاد العقيد عصام إبراهيم عبد المنان العور رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة العقيد عبد الله سيف المهيري، والرائد خالد محمد صالح والرائد مروان علي الفلاسي.



وعرضت اللجنة على المشاركين في المزايدة معثورات ومصادرات بينها هواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات وساعات واكسسوارت و"أجهزة أي باد" وتنافس المشاركون في المزاد في الحصول على المقتنيات وتقدير قيمتها.