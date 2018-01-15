"لجنة الوطني" تناقش سياسة "تنمية المجتمع" في بناء الأسرة

الشارقة 24 – وام:

استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن خمسة محاور هي دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.

وقال سعادة الرحومي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على العديد من الأرقام والاحصائيات والتقارير التي تم تزويدنا بها من قبل ممثلي الجهات التي تعنى بشؤون الأسرة في الدولة بعد لقاءات عدة مع ممثليها وفق الخطة المعتمدة لمناقشة الموضوع، كما ناقشت الملاحظات التي خرجت بها من اجتماعاتها مع ممثلي الهيئات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والقضاء التي لها احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية.

وأضاف، أن اللجنة اطلعت عن كثب على القضايا الأسرية والتحديات التي تواجه تلك الجهات في تذليلها فكانت تلك اللقاءات مثمرة للغاية أتاحت للجنة تلمس القضايا الأسرية.

وأوضح أن اللجنة وضعت الخطوط العريضة لتقريرها وتوصياتها بشأن الموضوع حيث ستواصل اللجنة في اجتماعها القادمة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش الموضوع وفق خطتها الرقابية التي تسعى من خلالها الوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المختلفة وإيجاد الحلول التشريعية لتجاوز تلك التحديات بما يضمن الحفاظ على المجتمع وليكون محصناً من الإشكاليات والتحديات المختلفة بما يساهم في تعزيز تماسكه وترابطه.