نورة الكعبي تتفقد مهرجان الشيخ زايد التراثي

الشارقة 24 – وام:

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام تحت شعار "أرض الإمارات ملتقى الحضارات"، وذلك في إطار مكانته التي باتت رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات وحدثاً تراثياً وثقافيا عالمياً أسهم في حفظ التراث الإماراتي الأصيل.

وتركز نسخة المهرجان للعام الجاري على الفعاليات التي تواكب "عام زايد"، وتبرز اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مختلف المجالات وفي مقدمتها التراث الإماراتي باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث العالمي.

ويحظى المهرجان منذ انطلاقته برعاية القيادة الرشيدة، ما يؤكد الاهتمام الكبير والمستمر بالتراث الإماراتي العريق والحرص على التمسك به والاعتزاز بكل مفرداته باعتباره من المكونات الثقافية للمجتمع الإماراتي، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي نجح في تحقيقه عاماً بعد عام.

وأشادت معالي الكعبي، بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان والتي أسهمت في مواصلة تحقيق النجاحات المرجوة التي حققها المهرجان خلال الأعوام الماضية واستمرار البناء عليها.

رافق معاليها خلال الزيارة وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.