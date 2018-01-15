محمد بن زايد يستقبل الرئيس الموريتاني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.

ورحب سموه بالرئيس الموريتاني وبحث معه العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تبحثها القمة العالمية لطاقة المستقبل إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.