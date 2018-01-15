أحمد بن محمد يفتتح أعمال منتدى الإمارات للسياسات العامة 2018

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الإثنين، فعاليات الدورة الثانية من "منتدى الإمارات للسياسات العامة".

تنظم المنتدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية -المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي- و يستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص".

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة على مختلف أنحاء المنتدى رافقه فيها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعرف فيها على مبادرات الكلية الجديدة، كما قام سموه بإطلاق "مجلة دبي للسياسات" وهي أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية موجهة لصناع القرار وقادة الفكر والتي تستهدف عرض تجارب الحكومات وتقترح الحلول والسياسات في قالب مبتكر وعملي لتمكين القادة وتعزيز حكومات المستقبل إقليمياً.