"الهلال الأحمر" ينظم مبادرة "كهاتين" لإسعاد الأطفال الأيتام في عجمان

الشارقة 24 – وام:

نظم مكتب الهلال الأحمر في عجمان بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالأمارة مبادرة "كهاتين"، لتعزيز القيم لدى الأيتام وتنمية المعرفة لديهم خاصة فيما يصادفهم في حياتهم الاجتماعية.

واشتملت المبادرة على أنشطة عديدة ومتنوعة ممثلة في إقامة دورات تدريبية وبرامج ترفيهية شارك فيها 30 يتيماً من الأيتام المسجلين لدى الهلال الأحمر حيث وفرت إدارة الدفاع المدني المكان الملائم لإقامة الدورات فضلاً عن تقديم محاضرة حول كيفية مواجهة الحرائق.

وأشاد سعادة سيف ابراهيم النعيمي مدير فرع الهلال الاحمر في عجمان بتضافر جهود الهلال مع كافة المؤسسات التي شاركت في مبادرة "كهاتين" بغية إسعاد الأيتام في مجتمعنا المحلي مما كان له أبلغ الأثر في نفوس هؤلاء الأطفال إذ ساهمت في إثراء جوانب عديدة لديهم سواء كانت نفسية او سلوكية إضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز الوعي الصحي لديهم.