"الإمارات للطاقة النووية" تستعرض الدور الاستراتيجي لـ"الطاقة السلمية"

الشارقة 24 – وام:

تسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال مشاركتها في أعمال "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018"، التي انطلقت، الإثنين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية من خلال توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة تسهم بشكل كبير في دعم جهود دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة.

وتستعرض المؤسسة من خلال جناحها في القمة التي تقام ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في الفترة ما بين 15 - 18 يناير الجاري دور الطاقة النووية الأساسي في استراتيجية "الإمارات للطاقة 2050" الرامية إلى امتلاك محفظة تتضمن مزيجاً من الطاقة النظيفة بجانب دعم توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يسهم في دعم مساعي الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوفير مزيج متنوع من الطاقة، إضافة إلى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس للمناخ".

وأضاف أن محطات "براكة" الأربع تشكل جزءاً محورياً من خطط الدولة لخفض البصمة الكربونية بنسبة 70% على مدى السنوات الـ 30 القادمة حيث ستوفر المحطات عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة وتحد من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة سنوياً وهوما يعادل حجم الانبعاثات الكربونية لأكثر من 3 ملايين مركبة.