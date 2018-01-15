"الهلال" يتغلب على وعورة الطرق بوادي عدم في حضرموت ليغيث الأهالي

الشارقة 24 – وام:

تغلبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وعورة الطرق في منطقة وادي عدم بمديرية ساه بوادي حضرموت لتغيث الأهالي بمساعدات غذائية عاجلة، في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات للتخفيف عن اليمنيين ومساعدتهم على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.



وقال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، إن عملية توزيع المساعدات الغذائية تأتي مع انطلاق العام الجديد "عام زايد" لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في كافة المجالات الخدمية والإنسانية، وسد الفجوة الغذائية بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتلبية لاحتياجات السكان من المواد الغذائية.

وأكد الجابري أن الهيئة كثفت جهودها الإنسانية لتغطية مختلف مناطق حضرموت، حيث تتم عملية التوزيع بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.