"الأرصاد" يحذر مستخدمي الطرق من تشكل الضباب

الشارقة 24 – وام:

دعا المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب خلال الفترة من الساعة 10 مساء الأحد وحتى 9:30 من صباح الإثنين.

وقال المركز إن من شأن تشكل الضباب - خلال هذه الفترة - أن يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وعلى صعيد متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الإثنين صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ووذكر المركز في بيان له أن حركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية 10 - 20 - 30 كم-ساعة بوجه عام، فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.. مع ارتفاع الموج من 1 - 2 أقدام قرب الساحل ومن 2-3- 4 أقدام في العمق.. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 11:43 وأدنى جزر عند الساعة 19:12.