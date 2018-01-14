محمد بن زايد يستقبل المتطوعين بالفعاليات الوطنية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في مجلس قصر البحر الأحد - عدداً من المتطوعين المشاركين في الفعاليات والأنشطة التي نظمت في الدولة خلال الفترة الماضية.

ورحب سموه بالمتطوعين المشاركين في تنظيم وإدارة الفعاليات وأثنى على جهودهم التي بذلوها في إنجاح الأحداث الوطنية المختلفة وما قدموه من أعمال إيجابية أسهمت في نجاح وإبراز تلك الفعاليات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وخلال حديثه مع المتطوعين.. أعرب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تقديره واعتزازه بتلك الجهود والمبادرات الذاتية.. مؤكداً سموه أنها تعبر عن ثقافة راسخة وسلوك حضاري متأصل في مجتمع الإمارات الذي تتزايد فيه هذه الشريحة باستمرار بما يعكس الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في التطوع لخدمة الوطن.