محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الياباني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأحد في قصر البحر، معالي تارو كونو وزير الخارجية الياباني، الذي يزور البلاد حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب سموه بوزير الخارجية الياباني والوفد المرافق له وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وتطرق الحديث إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع اليابان بكل ما تحمله من خير وفرص للبلدين الصديقين لافتاً سموه إلى التقدير الكبير الذي تكنه الدولة لليابان حكومة وشعباً.