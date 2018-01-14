محمد بن زايد يستقبل رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - الأحد في قصر البحر - معالي ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 الذي يزور البلاد حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذي يعقد في أبوظبي.. يرافقه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ورحب سموه بالمسؤول الأممي وتبادل معه الحديث معه حول نشاطات الجمعية العامة وسبل تعزيز دورها في القضايا التي تهم النمو الاقتصادي العالمي، والطاقة والتنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلام في مناطق العالم كافة.

وعبر صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن دعمه للجمعية العامة.. مؤكداً أن الاستقرار العالمي يعتمد على أسس القانون الدولي والعمل الجماعي بين المجتمع الدولي لترسيخ الاستقرار والتنمية.. مشيراً سموه إلى أن هناك مسؤولية جماعية على الدول القادرة لدعم الجهود المشتركة تجاه الدول الأقل قدرة.