محمد بن زايد يستقبل وفداً من هيئة البيئة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلسه بقصر البحر، وفداً من هيئة البيئة – أبوظبي برئاسة سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، وفريق من الخبراء والمتخصصين الإماراتيين العاملين بالهيئة، والذين قاموا بإعداد كتاب حالة البيئة في أبوظبي 2017، والذي أصدرته الهيئة في شهر نوفمبر الماضي.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين .

واطلع سموه على كتاب حالة البيئة في أبوظبي 2017 الذي يعد أول إصدار يتم إعداده من قبل كوادر إماراتية متخصصة وخبيرة بالمجالات البيئية المختلفة يقدم نظرة شاملة عن الوضع الحالي للبيئة في إمارة أبوظبي، ويعتبر بمثابة تقييم للجوانب البيئية المختلفة، والتي تشمل نوعية الهواء، وموارد التربة، والموارد المائية، ونوعية المياه البحرية، والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قضايا بيئية هامة مثل تغير المناخ، ومصائد الأسماك، والغابات والنفايات في الإمارة.

وأشاد سموه بهذه الجهود وحثهم على مواصلة الأبحاث والدراسات البيئية المعنية برفع مستويات كفاءة استغلال الموارد وتعزيز قيم التنمية المستدامة والحفاظ على مكونات البيئة واستثمارها بالشكل الأمثل