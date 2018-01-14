وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل مساعدات غذائية

الشارقة 24 – وام:

وصلت إلى ميناء المكلا الأحد سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها مساعدات غذائية إضافة إلى خيام مقدمة من دولة الإمارات إلى أهالي محافظة حضرموت وذلك امتداداً لحملة المساعدات الإغاثية الإماراتية المقدمة إلى أهالي المحافظة اليمنية .

تأتي المساعدات في إطار الجهود الذي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر في "عام زايد" دعماً لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة أهمها القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي جراء الحرب التي تشنها ميليشا الحوثي على الشعب اليمني الشقيق.