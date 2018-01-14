"الوزاري للتنمية" يناقش الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية

الشارقة 24 – وام:

برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات والتقارير المدرجة في جدول أعماله.

وناقش المجلس الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد الجهود في الدولة على مختلف المستويات لتطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية، وبما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني، وذلك من خلال إنشاء ودعم مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، وتوفير كوادر مؤهلة وتشجيعها للعمل في مجال البحث الصحي، وكذلك تطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية ودعم مراكز البحث الصحي الحالية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.