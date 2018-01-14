حمدان بن زايد يزور حمد محمد ثاني الرميثي

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وذلك بمنزله في أبوظبي.

ورحب الرميثي بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لزيارة سموه مثمناً هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان القوات المسلحة الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل دأبت علية القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأن يحفظ وطننا الغالي آمناً ومستقراً وأن تحقق مسيرة الاتحاد المباركة المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات رافق سموه خلال الزيارة سعادة احمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.