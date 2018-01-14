مكتوم بن محمد يستقبل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستكس" للترفيه

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مجلس سموه بزعبيل، الأحد، السيد روبرت سيموندز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستكس "STX" للترفيه المتخصصة في الإنتاج والتوزيع السنيمائي والتلفزيوني وبرامج الواقع الافتراضي.

وقد رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل مثالية مدعومة ببنية تحتية ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لكافة شركائها الاستراتيجيين والتعاون في مختلف الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطها في العالم وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى الشرق الأوسط.

من جهته أعرب روبرت سيموندز عن إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي وبتطورها المذهل في كافة المجالات وما توفره من إمكانيات للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.

الجدير بالذكر أن شركة ستكس "STX" للترفيه تأسست عام 2014 بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية وهي متخصصة في إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وبرامج الواقع الافتراضي والإعلام الرقمي والتوزيع والتسويق وفي العام 2016 أصبحت من أسرع شركات الأفلام نمواً.

حضر اللقاء سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم وسعادة مالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.