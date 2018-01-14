حمدان بن زايد يزور راشد عبد الله النعيمي

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة معالي راشد عبد الله النعيمي وذلك بمنزله في أبوظبي.

ورحب راشد عبد الله النعيمي بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، داعين الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأن ينعم على وطننا الغالي بالخير والأمن والأمان.

حضر اللقاء، سعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر وسعادة عبد الله راشد النعيمي.