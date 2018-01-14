السفيرة نسيبة تنهي فترة رئاستها لـ "تنفيذي الأمم المتحدة للمرأة"

الشارقة 24 - وام:

أتمت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة فترة رئاستها للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوصفها الهيئة الإدارية لكيان الأمم المتحدة المكرسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتعجيل بالتقدم المحرز في تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم.

أكدت سعادتها - في تصريح لها بهذه المناسبة - أن عام 2017 كان هاماً بالنسبة لعمل المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة /2018-2021/ والتي تحدد مسار عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للسنوات الأربع المقبلة، معربة عن سعادتها بأن تشهد موافقة المجلس التنفيذي على خطة قوية ومستدامة للنهوض بولاية هذه الهيئة.

ولفتت إلى أن رحلتها مع الهيئة لن تنتهي بمجرد انتهاء رئاستها للمجلس التنفيذي للهيئة، وتعهدت بمواصلة دعم وتعزيز مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى الأمم المتحدة، من خلال الحوار المتعدد الأطراف والمبادرات ذات الصلة في دولة الإمارات.

وقد عبرت سعادة لانا نسيبة - في الكلمة التي ألقاها نائبها سعود الشامسي من مقر الأمم المتحدة بمناسبة انتهاء فترة رئاستها أول أمس - عن تشرفها برئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة طوال عام 2017، معربة عن شكر دولة الإمارات لجميع الزملاء والدول الأعضاء والمراقبين وعلى وجه الخصوص نواب رئيس المجلس التنفيذي على إسهاماتهم القيمة خلال عام 2017.

ووجهت الشكر إلى فومزيلي ملامبو- نغكوكا المديرة التنفيذية للهيئة وجان لوك أمين المجلس على دعمهما المستمر طوال فترة رئاسة سعادتها للمجلس التنفيذي.

وهنأت سعادتها رئيسة المجلس الجديدة سعادة إيفانا باجيفيتش نائبة الممثل الدائم للجبل الأسود لدى الأمم المتحدة.