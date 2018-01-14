"الهلال" يوقع اتفاقية لبناء وصيانة فصول دراسية باليمن

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة اليمنية لبناء وصيانة عدد من الفصول الدراسية بمدرسة العوشة في مديرية نصاب، وذلك في إطار دعم الهيئة المتواصل لقطاع التعليم في جميع المناطق اليمنية المحررة.

وقع الاتفاقية محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة، ومحمد علي لملس مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، فيما ستتولى مؤسسة بن ثابت للمقاولات والتجارة العامة تنفيذ المشروع.

وأكد المهيري، أثناء توقيع الاتفاقية، أن مشروع تشييد وإعادة تأهيل الفصول الدراسية في مدرسة العوشة يعد إحدى المشاريع التي ترعاها وتتبناها الهيئة، ضمن سلسلة الأعمال التنموية في شبوة، مشيراً إلى أن الهيئة تبحث حالياً العديد من الدراسات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية، والتي تعتزم صيانتها وإعادة تأهيلها مع مواصلة الدعم الإنساني لأهالي وسكان المحافظة.