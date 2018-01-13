محمد بن راشد يعتمد مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة

الشارقة 24 – وام:

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مجموعة من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة والتي ستنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة إجمالية 26.417 مليار درهم خلال العام 2018 وتتضمن ميزانية الهيئة كذلك استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومبتكرة وتعزيز مكانتها كنموذج عالمي للاقتصاد الأخضر.

ووجه سموه بزيادة مستوى الاهتمام بأبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة وتشجيع الأفكار المبتكرة وتحفيز الطاقات الشابة على المشاركة في بناء أسس المستقبل والتوسع في تطبيق الحلول الذكية التي تكفل تعزيز قدراتنا وتواكب أهداف التنمية.