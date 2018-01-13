سفير الدولة يبحث مجالات الاستثمار مع وزير هندي

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وأرون جيتلي وزير المالية الهندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وخلال الاجتماع الذي جرى الخميس، في مقر وزارة المالية الهندية في العاصمة نيودلهي، ذكر سعادة السفير الدكتور أحمد البنا أن علاقات البلدين تطورت عبر التاريخ من مجرد التعاون التجاري إلى شراكة استراتيجية، مؤكداً أن البلدين سيزيدان بشكل كبير من حجم التجارة والاستثمارات الثنائية على مدى السنوات القادمة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين.