رئيس مجلس إدارة الهوية يثمّن مبادرة محمد بن زايد "أمنتك بلادك"

الشارقة 24:

ثمن معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم تذكار "أمنتك بلادك" للمواليد الإماراتيين في عام 2018 عام زايد.

وأعرب معالي الشامسي عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسمو ولي عهد أبوظبي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذا التذكار الذي نقشت عليه صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يعكس النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن، والقيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها مؤسس الدولة، رحمه الله، في هذه الأرض الطيبة وفي نفوس أبنائها ليظل أبناء الإمارات مثالاً للوفاء والولاء وحب الوطن والانتماء إليه.

وأكد معاليه أن رسالة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تضمنها التذكار للمواليد الجدد مستقبل هذه البلاد، ستكون نبراساً يضيء للأجيال القادمة الطريق ويقودهم للقيم النبيلة ويحميهم من كل سوء.