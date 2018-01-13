أطباء الإمارات يدشنون مستشفى زايد الإنساني لعلاج الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

دشن أطباء الإمارات، مستشفى زايد الإنساني للتخفيف من معاناة المرضى من الأطفال والمسنين من اللاجئين الروهينغا في رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما قدمه سموه من دعم للأطباء المواطنين والذي مكنهم من التسلح بالعلم، فأصبحوا قادة في مجالات العمل الطبي محلياً والإنساني عالمياً، وذلك بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية ومؤسسة الأمل للطفولة والأمومة البنغلادشية في نموذج مميز للشراكة الإنسانية في مجال العمل الطبي الميداني.

ويأتي تدشين مستشفى زايد الإنساني، استجابة للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني مبادرات وبرامج لرد الجميل تعبر عن شكرنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتساهم بشكل فعال في عجلة التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة، وتزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 عام زايد.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات: إن مستشفى زايد الإنساني يعد أول مستشفى عربي ميداني لعلاج اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنغلادش، وأشار إلى أن المستشفى الإنساني سيقدم فرصاً للتطوع للأطباء المشاركين في حملة المليون ساعة عطاء في بادرة غير مسبوقة تتيح للكوادر الطبية التخصصية من التعبير عن حبهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهتها، قال سعادة عمران محمد عبد الله رئيس الوفد الإماراتي التطوعي رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر إن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تدشن مستشفى إنسانياً ميدانياً لخدمة اللاجئين الروهينغا.