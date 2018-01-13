محمد بن زايد يبحث ووزير الداخلية السعودي تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، في مدينة العين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء وزير الداخلية السعودي، تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق اضطراد التقدم والنماء والرفعة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، سبل تعزيز التعاون الوثيق القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.