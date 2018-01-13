ولي عهد عجمان يوجه بمجانية عضوية نادي مصفوت للرماية

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بفتح باب التسجيل للحصول على العضوية في نادي مصفوت للرماية والفروسية، بمناسبة عام زايد، لتكون مجاناً لجميع الشباب من الذكور والإناث، وذلك دعماً من سموه لتشجيع ممارسي مثل هذه الرياضات والمواهب الشابة لتراثهم وممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة وخاصة الرماية .

وقال سعادة حمد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، إنه بناء على توجيهات سمو ولي عهد ستكون معظم رياضات الرماية ومنها الرماية بالبندقية الهواية وبندقية السكتون وبندقية M16 والمسدس 9m والبندقية التراثية وبندقية الشوذن مفتوحة للممارسة من قبل المشتركين في عضوية النادي .